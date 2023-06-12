12 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Властям, забросившим памятник героям ВОВ на Урале, грозит уголовка 

Глава СКР Александр Бастрыкин решил разобраться в очередной скандальной истории с памятниками героям Великой Отечественной войны в Свердловской области. В этот раз неподобающее отношение к памяти о Победе вскрылось в Сухом Логу, теперь уже со стороны властей.

По информации из соцсетей, территория монумента в течение длительного времени приходит в запустение, высеченные на мемориальной доске имена павших солдат стали нечитаемы.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего ухода за памятником в честь героев Великой Отечественной.

Недавно в Нижнем Тагиле следователи начали проверку из-за исчезновения памятника участникам Великой Отечественной войны на Заячьей горе. Этот монумент только в 2017 году отреставрировали участники поискового отряда "Скорпион".

Теги: памятник, Великая Отечественная война, Александр Бастрыкин


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