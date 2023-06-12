12 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловский военнослужащий вернулся из украинского плена 

Из украинского плена вернулся военнослужащий, призванный из Свердловской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека на Среднем Урале Татьяна Мерзлякова, которая отметила, что это хорошая новость для родных и близких солдата накануне Дня России.

11 июня стало известно, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

Украинская сторона заявила, что обменяла россиян на 95 украинцев: 93 рядовых и сержантов и двоих офицеров: участников боев в Мариуполе, в зоне Чернобыльской АЭС, на острове Змеиный, под Бахмутом, на "Азовстали".

Татьяна Мерзлякова рассказала, что всех российских солдат, возвращенных из украинского плена, уже перевозят в медицинские учреждения для осмотра, помощи и реабилитации. Она выразила надежду, что новые такие весточки об обмене пленными еще обязательно придут.

Теги: плен, военнослужащий, Татьяна Мерзлякова


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