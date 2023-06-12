12 Июня 2023
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Политика В России
Фото: Госдума РФ

ЛДПР предлагает разрешить называть партии по имени их основателей

В названиях политических партий предложено разрешить использовать имена выдающихся политических деятелей — основателей партий. Такой законопроект внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов от ЛДПР.

Инициатива вызвана тем, чтобы сохранить имя Владимира Жириновского в названии партии. Об этом прямо говорится в пояснительной записке. Так, ЛДПР - старейшая политическая партия современной России, основанная еще в 1989 году, - не имеет возможности использовать в своем наименовании фамилию Жириновского.

В случае принятия закона ЛДПР сможет назваться Либерально-демократической партией России имени Жириновского или Либерально-демократической партией России — партией Жириновского.

"Мы - продолжатели дела Владимира Жириновского... ЛДПР и при жизни Владимира Вольфовича, и сейчас ассоциируется прежде всего с образом Жириновского. И наш законопроект создает законодательную возможность для формализации этого статус-кво. Убежден, что инициатива будет поддержана подавляющим большинством партийных активистов по всей стране", - написал замглавы фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Будет ли она поддержана Госдумой?

Теги: ЛДПР, Владимир Жириновский, партии


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