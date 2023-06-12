"Ахмат" подписал контракт с Минобороны: "Будем вместе уничтожать сатанистов и фашистов"

Чеченский добровольческий отряд "Ахмат" подписал контракт с Министерством обороны, об этом сообщили в военном ведомстве.

11 июня Министерство обороны обязало все добровольческие отряды, которые находятся в зоне СВО, до 1 июля заключить контракты с МО. В министерстве пояснили, что это нужно для придания им необходимого правового статуса, создания единых подходов к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач.

Документ определяет деятельность добровольческих подразделений в зоне проведения СВО, распространяет на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки.

В подписании контракта МО с "Ахматом" участвовал депутат Госдумы Адам Делимханов, по его словам, такой контракт с удовольствием подпишут все командиры добровольческих подразделений и отрядов, потому что это дает тот же статус военнослужащего, как и в Министерстве обороны.

"Я уверен, что мы будем совместно побеждать, работать, уничтожать этих сатанистов и фашистов", – добавил он.

При этом Евгений Пригожин уже заявил, что приказ о подписании контрактов между участниками добровольческих отрядов и Министерством обороны "не распространяется на ЧВК "Вагнер". По его словам, свои действия организация и так согласует через генерала Сергея Суровикина.