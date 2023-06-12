12 Июня 2023
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Политика Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Игорь Бабушкин поздравил астраханцев с Днем России

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил земляков с Днем России. 

Губернатор в своем поздравлении отмечает, что это  главный государственный праздник страны, который имеет особое значение, символизирует наше общенациональное единство и уважение к истории великой страны.

"Мы гордимся победами и достижениями многих поколений наших предков. Заложенные ими традиции патриотизма и ответственности за судьбу Отечества – поистине бесценны. Это нравственный ориентир для каждого", - говорится в поздравлении главы региона.

Игорь Бабушкин отмечает, что сейчас Россия переживает сложные времена. Коллективный Запад и НАТО пытаются разрушить наш суверенитет и экономику, запугать и разобщить нас.

"Но мы обязаны отстоять наше право строить сильное и независимое государство", - подчеркивает Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

"Наша общая цель – единая, крепкая и суверенная Россия. Страна, в которой комфортно и безопасно жить, трудиться, воспитывать детей и заботиться о старшем поколении. Вместе мы достигнем поставленной цели. Потому что мы верим в свои силы и сделаем всё ради процветания родного региона и всей страны!", - говорится в поздравлении губернатора.

Игорь Бабушкин пожелал астраханцам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо Отечества!

 

Теги: игорь бабушкин, день россии, государственный праздник


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