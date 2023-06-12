12 Июня 2023
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Фото: Минобороны РФ

Мариуполь планируют полностью восстановить в течение трех лет

Власти Мариуполя заявили, что полное восстановление города возможно в течение трех лет.

Сейчас ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1,8 тыс. объектов — это жилые дома, объекты коммунальной и социальной инфраструктуры, сказал ТАСС мэр города Олег Моргун.

Как мы сообщали ранее, в начале мая в Мариуполе было возобновлено трамвайное движение. Первый состав вышел на маршрут, который соединяет исторический центр с районом, где расположен металлургический комбинат имени Ильича.

Трамвай в Мариуполе(2023)|Фото: Telegram-канал Марата Хуснуллина/t.me/mkhusnullin

К середине лета воду на несколько часов в день будут подавать во все дома Мариуполя. А до конца года в городе будет введена полноценная схема теплоснабжения.

Аэропорт Мариуполя планируется восстановить в течение 2024-2025 годов, уже сейчас разрабатывается необходимая документация. Остальные аэропорты на присоединенных территориях будут восстанавливать чуть позже, поэтапно, "потому что там есть разрушения", говорил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Мариупольский морской торговый порт будут использовать для поставок зерна в другие российские регионы, такую задачу обозначил врио главы ДНР Денис Пушилин. Перевозить зерно планируется на суднах, которые привезли в город стройматериалы. Этот способ гораздо дешевле автомобильных перевозок и в нем заинтересованы зернотрейдеры.

Бои за Мариуполь шли с 25 февраля по 16 мая 2022 года и закончились сдачей в плен гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на заводе "Азовсталь". В последующие несколько дней с территории предприятия вышли и сдались в плен более двух с половиной тысяч солдат.

Теги: Мариуполь, восстановление Мариуполя


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