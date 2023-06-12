В апреле в России родилось минимальное за всю историю наблюдений число детей

В апреле в России родились 96 тыс. младенцев - это минимальное для этого месяца число рожденных детей за всю историю наблюдений.

Согласно Росстату, умерли в апреле 136 тыс. человек, то есть "естественная убыль" составила 40 тыс. На такое количество человек сократилось население страны. Это население Урая или Чусового, которые словно исчезли с карты России за один месяц.

Всего с января по апрель родились 407 тыс. детей, умерли почти 596 тыс. человек. "Естественная" убыль составила 188,5 тыс. человек - население Пскова, который будто бы вымер с начала года.

Количество браков почти равно числу разводов - 220 тыс. против 216 тыс. Несмотря на то что летом и осенью браков будет больше, данные свидетельствуют о том, что большинство заключаемых браков распадаются.

Рождаемость за первые четыре месяца сократилась на 3% в абсолютном выражении, что соответствует темпу снижения численности женщин детородного возраста. То есть рождаемость в расчете на одну женщину в 2023 году пока соответствует прошлогоднему уровню и временно прекратила снижение.

Можно отметить, что смертность не только не превышает фоновый уровень, но даже держится чуть ниже его, невзирая на старение населения, которое медленно должно повышать смертность. Это говорит о том, что ожидаемая продолжительность россиян жизни растет и, при продолжении данной тенденции, в этом году может достичь рекордных 74 лет. Правда, никакого положительного влияния на демографию это оказать не способно. Население быстрыми темпами вымирает, и это может изменить только повышение рождаемости.

Точно такая же ситуация с младенческой смертностью, которая за четыре месяца снизилась к прошлому году на 13%, но с точки зрения демографии этот показатель ничего не дает. За счет его снижения число детей, доживших до года, может вырасти на несколько сотен, в то время как число родившихся детей ежегодно сокращается на десятки тысяч, а за последние 6 лет упало более чем на 600 тыс.