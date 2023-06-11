Самолет, прилетевший из Антальи, потерял управление шасси при посадке в Кольцово

У самолета RedWings, который прилетел из Антальи, в Кольцово отказал механизм управления передней стойки шасси. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

По данным канала, самолет, прибывший из Антальи, во время рулежки на взлетно-посадочной полосе потерял управление передним шасси. Борт отбуксировали на стоянку, на летном поле посторонних предметов не обнаружено.

Обратный рейс из Екатеринбурга в Анталью задержался на вылет на четыре часа - вместо 07.20 он отправился из Кольцово в 11.25.