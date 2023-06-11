Серб Новак Джокович выиграл рекордный 23-й "Большой шлем"

Серб Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Франции ("Ролан Гаррос").

В финальном матче 36-летний теннисист обыграл в трёх сетах представителя Норвегии Каспера Рууда – 7:6(1), 6:3, 7:5.

Для серба это 23-й выигранный турнир "Большого шлема". По этому показателю он обошел испанца Рафаэля Надаля (22) и стал единоличным рекордсменом в мужском теннисе в Открытой эре.

У Джоковича 10 титулов на Открытом чемпионате Австралии ("Australian Open"), семь – на "Уимблдоне", по три – на "Ролан Гаррос" и Открытом чемпионате США ("US Open").