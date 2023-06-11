ЦСКА восьмой раз выиграл Кубок России по футболу

ЦСКА восьмой раз выиграл Кубок России по футболу. Победа после ничейного матча была присуждена по итогу серии пенальти.

В основное время каждая команда успела загнать по мячу в ворота противника: у "армейцев" отличился на 32 минуте Федор Чалов, у Краснодара - Джон Кордоба на 50 минуте. Серия пенальти завершилась счетом 6:5 в пользу ЦСКА.

Для ЦСКА это восьмой кубок России - победу команда одерживала в 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 и 2013 годах, и еще пять раз - кубок СССР.

15 июля "армейцам" предстоит сыграть с Зенитом за Суперкубок России сыграют с петербуржцами, игра пройдет на "Ак Барс - Арене" в Казани.