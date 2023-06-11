"Манчестер Сити" впервые стал победителем Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов UEFA.

В решающем матче в Стамбуле был обыгран итальянский "Интер" со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 68-й минуте забил полузащитник Родри.

Команда Хосепа Гвардиолы в этом сезоне сделала требл, одержав победу в Английской премьер-лиге (АПЛ), Кубке Англии и Лиге чемпионов.

Для "горожан" это второй еврокубок на счету: в 1970 году команда выиграла Кубок обладателей кубков.