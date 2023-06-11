94 российских военных освобождены из украинского плена

94 российских военных возвращаются из украинского плена. Теперь освобожденных солдат ждет реабилитация и лечение.

"11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - сообщили в Минобороны.

Военнослужащие будут доставлены самолетами военно-транспортной авиации в Москву, в медицинские учреждения Минобороны, им оказывается медицинская и психологическая помощь.

Ранее 6 мая из плена вернулись трое российских летчиков, а 26 апреля 40 российских военнослужащих.