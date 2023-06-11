В Крыму взрыв на железной дороге: устройство сработало прямо перед локомотивом

В Крыму из-за взрыва на железной дороге остановлено движение поездов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, ЧП произошло в Кировском районе Крыма. Предполагается, что задержка поездов может составить до 4 часов. Аксенов сообщил, что для пассажиров организуют автобусный трансфер. Пострадавших нет.

Baza уточняет, что взрыв произошёл прямо перед грузовым железнодорожным составом, выбив стекла в кабине локомотива. Машинист успел применить экстренное торможение, он не пострадал. 112 добавляет, что, по предварительным данным, двое рабочих получили ранения от осколков, но от госпитализации они отказались.

Кировский район расположен в восточной части республики. Северную часть района занимает присивашская степь, южную — предгорья. По территории района проходит железная дорога Джанкой — Керчь и главное русло Северо-Крымского канала, снабжавшего степной Крым водой из Днепра. Административный центр — пгт Кировское. Район не имеет выхода к Черному морю, прибрежная часть его выходит в залив Сиваш Азовского моря.