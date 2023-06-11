11 Июня 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Работников текстильной и легкой промышленности Астраханской области губернатор поздравил с профессиональным праздником

Сегодня профессиональный праздник отмечают работники текстильной и легкой промышленности. 

Игорь Бабушкин поздравил всех специалистов отрасли, работающих в регионе. "Ваш труд имеет большое социальное и экономическое значение: вы гибко реагируете на запросы общества и включаетесь в решение важных государственных задач", - отмечается в поздравлении губернатора.

В пандемию астраханские предприятия легкой промышленности наладили выпуск средств индивидуальной защиты, с началом специальной военной операции — необходимой для бойцов экипировки и снаряжения.

швейный цех, производство(2023)|Фото: astrobl.ru

Предприятия отрасли с поддержкой государства работают над импортозамещением, выстраивают новые экспортные цепочки, обеспечивая надежной, качественной и доступной по цене продукцией.

Астраханские предприятия легкой промышленности наращивают объемы производства: за январь-апрель этого года индекс промпроизводства в сегменте текстильных тканей составил 101,8%, обуви — 117,2%, одежды — 128,2%.

Губернатор пожелал специалистам отрасли профессиональных успехов, здоровья и благополучия.

Теги: игорь бабушкин, профессиональный праздник, текстильная промышленность


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