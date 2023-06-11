Игорь Бабушкин посетил бойцов Астраханского именного реактивного дивизиона «Лотос»

Губернатор Астраханской области посетил земляков из состава Астраханского именного реактивного дивизиона «Лотос».

Глава региона передал очередную партию помощи военнослужащим - автомобили, коптер, компьютерную технику и многое другое, о чем они просили.

"Поговорил с бойцами, ответил на их общие и личные вопросы, всю информацию наши специалисты записали, проработаем решения. Настрой у них отличный, все активно занимаются, готовятся, проходят боевое слаживание, передают большой привет домой!," - записал в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Глава региона сообщил, что бойцы попросили отправить им флаг Астраханской области.

И обещали, что он будет достойно развеваться везде, где они окажутся во время службы.

"А мы в свою очередь сделаем всё, что в наших силах, чтобы родственники бойцов были окружены нашей заботой", - подчеркнул Игорь Бабушкин.