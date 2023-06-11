Умерла старшеклассница, отравившаяся сидром в Курганской области: отказали органы

Девочка, отравившаяся сидром в Шумихе (Кургснакая область), умерла не приходя в сознание.

По сообщению UralMash, после смерти мозга у девочки один за другим стали отказывать органы.

Напомним, ранее стало известно, что 4 июня девочка попала в больницу с признаками отравления неустановленным веществом. 3 июня она употребила спиртосодержащий напиток, который купила в магазине.

Жертва отравления - школьница, она отравилась злополучным самарским "Мистером Сидром", из-за чего впала в кому. Сообщалось что девочка распивала напиток вместе с подругой, одна выпила 2,5 литра, вторая 1,5. Госпитализация второй школьнице не понадобилась, помощь ей оказали на месте.

Информация о первых случаях отравления суррогатным сидром стала поступать 5 июня. Суррогатным сидром в России отравились более 100 человек, на текущий момент 35 погибли.

Полицейские выяснили, что напиток изготавливался из спирта, украденного со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Партия хранилась на складе с 2012 г. после того, как была изъята во время проверки. Свыше 70 000 литров "Мистера сидра" изъято по всей стране