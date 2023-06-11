На ЗАЭС уплотнили затворы плотины

На Запорожской АЭС проведены работы по обеспечению надежного уровня водоснабжения. Для этого привлекались сотрудники МЧС.

Проведены работы по уплотнению шандор (затворов гидротехнических сооружений) и очистке оголовка колодцев технической воды на пруду-охладителе станции. Это должно обеспечить надежный уровень водоснабжения станции.

На ЗАЭС подчеркнули, что снижение уровня воды в пруду-охладителе специалистами не прогнозируется.

Напомним, ранее сообщалось, что вода в Днепре в районе Запорожской АЭС из-за прорыва Каховской ГЭС существенно снизилась. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что уровень воды в технологическом пруду из-за спуска Каховского водохранилища "значительно снизился". Он также назвал падение уровня воды в пруду до отметки 12 метров критическим. Впрочем, Гросси также отметил, что на данный момент рисков для безопасности станции нет, поскольку существуют альтернативные источники водоснабжения станции.

При необходимости дополнительного использования воды специалисты всегда смогут насосами и трубопроводами использовать воду из реки — хоть дамба и разрушена, но течение-то сохраняется, считает профессор, заведующий кафедрой "Атомные станции и возобновляемые источники энергии" УрФУ Сергей Щеклеин. Но пока основной ресурс, который может понадобиться — это топливо. На станции установлены резервные системы электроснабжения, работающие на запасенном топливе, и если потребуется, то этого топлива подвезут еще столько, сколько надо. И все критические электрические нагрузки будут обеспечены этими резервными дизельгенераторными установками, которые уже установлены и имеют запас топлива достаточный, чтобы проработать нужное время, уверен Щеклеин.

Из шести энергоблоков ЗАЭС пять переведены в состояние холодного останова, один в стадии горячего останова. Если все пруды-охладители на ЗАЭС будут заполнены, то воды хватит на несколько месяцев, отметили в агентстве.