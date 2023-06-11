ISU продлил отстранение российских и белорусских фигуристов от участия в международных соревнованиях

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил запрет для российских и белорусских фигуристов к участию в международных соревнованиях. Решение размещено на сайте организации.

"Совет ISU провел заседание 9-11 июня 2023 года и обсудил рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 марта 2023 года для международных федераций по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. Решение (о запрете) остается в силе, - говорится в пресс-релизе ISU.

Россияне и белорусы были отстранены ISU от выступлений с 1 марта 2022 года, затем этот запрет продлевался. Под санкции попали и соревнования под эгидой ISU, планировавшиеся в России и Белоруссии, например Гран-при по фигурному катанию.

Добавим, что из памятной галереи к Международному олимпийскому дню ISU исключил российских спортсменов. Например, вместо чемпионки в одиночном женском катании Анны Щербаковой в альбоме можно увидеть японскую фигуристку, занявшуюбронзу - Каори Сакамото.