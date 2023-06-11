Птицы стали атаковать самолеты в России чаще на 82%

В первые пять месяцев 2023 года самолеты стали сталкиваться с птицами на 82% чаще. Такой вывод сделала Росавиация, проанализировав авиаинциденты за январь-май. Глава ведомства Александр Нерадько направил письмо с соответствующей информацией руководителям территориальных управлений Росавиации и начальникам авиапредприятий. Копией письма располагает РБК.

Так, по данным Нерадько, столкновений с птицами, в результате которых пострадала авиатехника, стало больше на 82% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На последний день мая 2023 года зафиксирован 31 такой инцидент (17 на конец мая 2022 года). 224 случая столкновения с пернатыми обошлись без повреждения самолетов. 21 инцидент связан с появлением птиц или животных на взлетной полосе, в 12 случаях командир принимал решение уходить на второй круг.

Нерадько предположил, что причиной такого резкого ухудшения ситуации могут быть недочеты в работе аэропортов, эксплуатантов воздушных судов, органов обслуживания воздушного движения. Глава Росавиации рекомендовал руководителям авиакомпаний провести занятия с экипажами воздушных судов по действиям в сложной орнитологической обстановке.



Российские аэропорты для отпугивания птиц используют громко хлопающие пропановые пушки, установки, которые имитируют тревожные крики разных видов птиц, предупреждающие об опасности и установки, имитирующие звуки выстрелов. Также используются зеркальные шары с глазами хищных птиц, имитации хищных птиц, блестящие ленты и пугала. В некоторых аэропортах, в частности в Домодедово, держат и самих хищных птиц — ястребов-тетеревятников.

В январе самолет авиакомпании "Ямал" около аэропорта Салехарда столкнулся с куропатками. Птицы нанесли повреждения лопаткам двигателя самолета. 3 апреля 3 апреля во время посадки самолета Boеing-738 авиакомпании "Победа", прилетевшего из Санкт-Петербурга в самарский аэропорт Курумоч, на высоте в 1,5 км столкнулся с птицей. 5 апреля самолет "Аэрофлота", прилетевший из Перми в Москву, во время захода на посадку в "Шереметьево" столкнулся с птицей, оставившей круглую вмятину на носу судна. 17 апреля самолет Superjet -100 95M авиакомпании "Россия", следующий по маршруту Тобольск - Санкт-Петербург, был вынужден вернуться на аэродром вылета - после взлета произошло столкновение с птицами. 12 мая вертолет Ми-8 Газпромавиа совершил аварийную посадку в ХМАО из-за попадания птицы в винт.

Добавим, что именно попадание чаек в двигатели самолета стало основной причиной аварийной посадки на кукурузном поле самолета "Уральских авиалиний" - такой вердикт вынес в январе Межгосударственный авиационный комитет. Фильм про "чудо на кукурузном поле" вышел в прокат в марте 2023 года