Астраханская область в числе лучших регионов по набору на контрактную службу

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Николай Панков в ходе селекторного совещания по вопросам комплектования Вооруженных сил Российской Федерации военнослужащими по контракту в частности, сообщил, что Астраханская область вошла в число лучших регионов по набору на контрактную службу.

Николай Панков также отметил, что за десять дней текущего месяца на контракт принято более 13,5 тысячи человек.

По данным мобильного пункта отбора в Астраханской области, только за сегодняшний день контракт подписали более 20 неравнодушных астраханцев.

«Очень символично, что накануне Дня России в Астраханской области много желающих подписать контракт. Наши жители знают, что сейчас не время оставаться в стороне», - отмечает начальник мобилизационного отдела военного комиссариата Астраханской области подполковник Евгений Белов.