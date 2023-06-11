11 Июня 2023
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Политика Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Игорь Бабушкин поздравил Народный фронт с десятилетием и пожелал участникам движения "энергии на продолжение добрых дел"

Десять лет назад по инициативе Президента России был создан Общероссийский народный фронт. Движение объединило людей, которым небезразлично будущее нашей страны. Общественники дело доказали, что они всегда рядом с теми, кому нужна помощь.

В прошлом году астраханское региональное отделение народного фронта стало одной из первых организаций, которая подключилась к большой гуманитарной миссии помощи жителям новых регионов страны и нашей армии.

общероссийский народный фронт онф логотип(2011)|Фото: narodfront.ru

"Искренне благодарен активистам, которые помогают нам выявлять болевые точки и подключаются к решению проблем в первую очередь у нас в регионе. Результатом совместной работы становятся качественные дороги, новые детские площадки и многое другое. Я всегда открыт для диалога и ориентирую на это свою команду", написал в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: .astrobl.ru

В День рождения Общероссийского народного фронта он пожелал всем участникам движения энергии на продолжение добрых дел и новых идей для процветания России.

Теги: народный фронт, игорь бабушкин, общественники


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