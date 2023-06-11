Пожар на заводе Ростсельмаш: горят покрышки, есть угроза распространения

Возгорание произошло на территории ростовского завода Ростсельмаш.

Сообщается, что огонь охватил площади 80 кв. метров, предположительно, на предприятии загорелись покрышки. Об этом сообщает ТАСС.

Baza добавляет, что пожару присвоен 2-ой ранг, велика вероятность распространения огня.

Ростсельмаш входит в число крупнейших разработчиков и производителей сельхозтехники. Под собственным брендом Ростсельмаш выпускает широкий модельный ряд машин и оборудования для сельскохозяйственных операций – от подготовки почвы до первичной переработки зерна; электронные решения для повышения эффективности сельхозработ и аграрного бизнеса.