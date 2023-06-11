11 Июня 2023
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Фото: скриншот с telegram-канала замглавы Херсонской области Андрея Алексеенко / t.me/aakherson

23 тысячи домов, пять кладбищ и скотомогильник: что попало в зону затопления после аварии на Каховской ГЭС

Экстренные службы Херсонской области подытожили ущерб, нанесенный затоплением после прорыва плотины Каховской ГЭС 6 июня.

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Согласно этим данным, в зоне подтопления оказались 23 228 жилых домов на территории 20 населенных пунктов, а также Нижнеднепровский национальный природный парк, пять кладбищ, один скотомогильник и 60 социально значимых объектов. Территории затопленных населенных пунктов освободились от воды на 10-15%. Такие сведения приводит ТАСС.

Число освободившихся от воды жилых домов будет уточнено после разминирования территорий, необходимого в связи с выносом на поверхность взрывоопасных предметов.

Ранее эксперты Роспотребнадзора исследовали питьевую воду и не выявили отклонений от нормативных показателей. Пробы брались в 20 населенных пунктах в Херсонской области. Все они располагаются ниже по течению Днепра после разрушенной Каховской ГЭС. Пробы питьевой воды Роспотребнадзор собирается проводить ежедневно, раз в два дня будет изучаться состояние воды в Черном море на побережье Херсонской области и в Крыму.

Напомним, повреждение плотины произошло 6 июня. В России катастрофу квалифицировали как теракт, возбуждено соответствующее дело. Евросоюз в свою очередь обвинил в подрыве плотины Россию. Западные СМИ не исключают, что наиболее вероятная причина ЧП - накопленный ущерб: на спутниковых снимках за конец мая уже видно, что часть инфраструктуры плотины и дороги, проходящей по ней, повреждены, при том, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг 30-летнего максимума, и вода начала переполнять верхнюю часть плотины.

Каховское водохранилище, созданное в середине XX века в ходе строительства каскада ГЭС на Днепре, является основным источником воды на юге Украины. Водохранилище располагается на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Из него вода подается в Северо-Крымский, Каховский, канал Днепр — Кривой Рог, Верхнерогачинский канал. Каховская ГЭС является последней — шестой ступенью в каскаде гидроэлектростанций на Днепре.

Заполнение водохранилища происходило в 1955—1958 годах. Оно имеет наибольший полный объём среди Днепровских водохранилищ — 18,18 км³ и второй (после Кременчугского) полезный объём — 6,78 км³. Площадь водной поверхности водохранилища — 2155 км² является второй в каскаде. Длина водохранилища по оси составляет 230 км, максимальная ширина — до 25 км, средняя — 9,3 км.

Врио главы региона Владимир Сальдо ранее заявил, что ущерб, нанесенный региону оценивается в 1,5 млрд рублей. Погибло 7 человек, пострадавших 77. С затопленных территорий региона эвакуировали около 7 тыс. человек, 1,5 тыс. находятся в пунктах временного размещения.

Теги: каховская гэс, затопление


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