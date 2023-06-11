Самолет "Уральских авиалиний" незапланированно сел в Самаре и потребовал "скорую" к трапу

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил незапланированную посадку из-за заболевшего пассажира на борту. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

По данным канала, накануне в 15.37 (мск) экипаж самолета A320, выполнявшего рейс из московского Домодедово в Махачкалу доложил о решении сесть в Самаре на поле аэропорта Курумоч и попросил вызвать "скорую". Посадка прошла успешно в 16.15.

Напомним, что схожая ситуация недавно произошла с рейсом "Уральских авиалиний" Сочи - Челябинск. Тогда на борту умерла 46-летняя пассажирка.