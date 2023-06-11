ВСУ проводят операцию около Киево-Печерской лавры

ВСУ и полиция работают около Киево-Печерской лавры. Неизвестно, в чем суть операции, силовики проверяют документы у посещающих храм прихожан. Об этом сообщает Telegram-канал союза православных журналистов.

"Киево-Печерская лавра. Сегодня при входе в обитель полиция вновь проверяла у прихожан документы. Позже к лавре приехал автобус, из которого вышли военнослужащие ВСУ. Они сейчас группой стоят возле входа. Не очень похоже на паломничество", - говорится в сообщении союза.

По данным канала, военнослужащих организованно привезли на "службу" в Успенский храм, где сегодня собрались сторонники Думенко (глава Православной церкви Украины Епифаний Думенко, - прим Накануне.RU). "Возможно, храм снова перепутали, но военные вышли возле церкви прп. Агапита. Постояли 15 минут и маршем проследовали в Верхнюю лавру", - говорится в сообщении.

Ранее, напомним, монахов Киево-Печерской лавры обязали покинуть обитель в трехдневный срок. Такой ультиматум 6 июня поставила комиссия по приемке-передаче имущества министерства культуры Украины. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что комиссия возвращает в пользование государства 79 объектов. УПЦ, как утверждает министр, допущены самовольная перестройка, достройка, перепланировка памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории заповедника.

Ранее украинский режим постановил, что УПЦ должна покинуть лавру до 30 марта, направив комиссию по приему-передаче имущества. Церковь отказалась, после чего конфликт перешел в вялотекущую стадию. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Петр (Лебедь) был отправлен под домашний арест. Ему вменяют разжигании межрелигиозной вражды (статья 161 Уголовного кодекса).