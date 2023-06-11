В Казахстане объявлен траур по 14 погибшим в лесном пожаре

Грядущий понедельник станет траурным днем в Казахстане - в результате лесного пожара погибли 14 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура.

По данным МЧС Казахстана на сегодняшнее утро, в Абайской области действуют пять очагов пожара, которые тушат с земли и воздуха. На тушении заняты силы МЧС, военные, медицина катастроф. В настоящее время угрозы распространения пожаров на населенные пункты нет.

Токаев совершил облет горящих территорий на вертолете. В настоящее время общая площадь лесного пожара составила порядка 60 тысяч гектаров.

Напомним, накануне в ходе поисковых работ были обнаружены тела 11 погибших, ранее найдены тела трех пропавших сотрудников лесхоза.

Токаев заявил, что в день траура будет скорбеть вместе с народом, вспоминать имена погибших. Он встретился с семьями погибших и призвал их быть сильными.

"Этот понедельник я объявляю Днем общенационального траура. Я прошу вас крепиться и сохранять спокойствие. Разделяю вашу горечь утраты. Я поручил Правительству оказать вам всемерную поддержку, будь это финансовая или какая-либо другая помощь. Если есть обращения к Правительству и лично ко мне, говорите, высказывайте свои просьбы, обращения. Все их, естественно, мы удовлетворим. Конечно, к сожалению, погибших не вернуть, но жизнь продолжается. Но одно я хочу сказать точно, те, кто виноват в этой трагедии будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством", - заявил президент.