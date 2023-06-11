11 Июня 2023
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Фото: kinoifilm.ru

Стас Пьеха госпитализирован в кардиореанимацию в Москве

Певец Стас Пьеха госпитализирован в Москве.

Mash сообщает, что ночью 42-летнего певца доставили на "скорой" в кардиореанимацию. По данным канала, Пьеха жаловался на боли в области сердца.

Сам артист выложил сторис в Instagram*, рассказав о происшествии: "Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хотя и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду "скорой помощи" - меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований. Далее пока туманно, но коронарография была утешительной, на том и спасибо", - написал Пьеха, посоветовав своим поклонникам беречь сердце, высыпаться и не перегружаться.

Предварительно, у Пьехи развилась стенокардия. Так называется клинический синдром, характеризуемый ощущением дискомфорта за грудиной. Появляется внезапно при физической нагрузке или эмоциональном стрессе, после приёма пищи и продолжается 10-15 мин. Боль исчезает при прекращении физической нагрузки, иногда требуется лекарственная поддержка.

Восемь лет назад Пьеха перенес инфаркт. Об этом певец сам рассказывал ранее. Пьеха признался, что в 34 года он попал в больницу после употребления различных медикаментов, алкоголя и, как он выразился, "всякого разного". Пьеха отметил, что это произошло во время гастролей. Он решил сам поставить себе капельницу, но ему стало только хуже. С тех пор, как отметил певец, он понял, что ему нужно избавляться от зависимости.

*запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Теги: стас пьеха, стенокардия, инфаркт


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