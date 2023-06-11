Под Белгородом под откос ушел грузовой состав. Остановлено движение поездов

В Белгородской области с рельс сошли 15 грузовых вагонов. Остановлено движение электричек и пригородных поездов.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что авария произошла ночью в Алексеевском городском округе. По его данным, 15 пустых вагонов ушли под откос около железнодорожной станции. Состав порожняком следовал на одно из предприятий.

В результате инцидента никто не пострадал, однако движение электричек и пригородных поездов временно остановлено. На месте работают следственные органы – выясняют причину происшествия.