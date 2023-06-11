Двое молодых россиян погибли в ДТП в Таиланде. Девушка не справилась с управлением, машина врезалась в пальму

Парень и девушка из России погибли в ДТП в Паттайе - автомобиль, в котором они находились, на большой скорости снес несколько пальм. Чтобы извлечь пострадавших спасателям пришлось применить специальное оборудование.

По данным местного телеканала, ссылающегося на полицейский протокол, жертвами ДТП стали Miss Valeriia Khimich, 18 лет и Mr. Gleb Solovev, 23 лет. Около пяти часов утра по местному времени они неслись по трассе Сукхумвит на автомобиле Toyota Altis, зарегистрированном в Бангкоке. Машина шла на большой скорости и девушка, сидевшая за рулем, вероятно, не справилась с управлением - Toyota вылетела на "островок безопасности". Удар приняли на себя несколько пальм, одно дерево было сломано, еще несколько повреждены.

На момент прибытия спасателей девушка и ее пассажир были живы. Медики попытались спасти обоих, но ранения оказались смертельными.

Полицейские изучают видео установленных на трассе камер наблюдения, чтобы восстановить картину аварии. Об этом сообщает РИА Новости.