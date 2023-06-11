Два упавших беспилотника обнаружены в Курской области

В Курской области упали два беспилотника. Об обнаружении разбившихся дронов сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его данным, первый летательный аппарат был найден около деревни Стрелковка в Жуковском районе Курской области. В результате падения БПЛА никто не пострадал, выбиты стекла в двух садовых домиках.

Второй беспилотник упал в лесу, место его падения обнаружено ночью в Медынском районе. Также обошлось без пострадавших, разрушений на земле нет.

На местах обнаружения дронов работают экстренные оперативные службы.

Курская область граничит с Украиной - юго-западная и западная граница области примыкает к Сумской области Украины.