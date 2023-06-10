Канада ввела санкции против Януковича

Власти Канады ввели санкции против 24 физических и 17 юридических лиц, которые, по мнению Оттавы, "пытаются уничтожить украинские культурные объекты, институты и украинскую самобытность".

Среди попавших в списки – бывший президент Украины Виктор Янукович, блогер Юрий Подоляка, бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, министр культуры Херсонской области Александр Кузьменко, пишет ТАСС.

Кроме того, в списки внесены министерства культуры Крыма и Херсонской области, министерства образования и науки Запорожской и Херсонской областей, Минспорта Запорожской области, а также несколько музеев и СМИ.