10 Июня 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Члены НАТО "не достигли консенсуса насчет присоединения Украины к альянсу"

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что члены альянса не достигли консенсуса насчет присоединения Украины к организации.
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По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский понимает, что в то время, когда идет настолько большой и сложный конфликт, тема присоединения Украины к НАТО должна быть отложена, пишет ТАСС.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал мнение, что "незалежную" "кинули" с членством в НАТО, и теперь максимум, на что страна может рассчитывать, - статус партнера, максимальной привилегией которого являются регулярные политические консультации по вопросам безопасности.

Теги: Мирча Джоанэ, Владимир Зеленский, Украина, НАТО


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