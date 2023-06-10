Зеленский высказался о контрнаступлении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции уклонился от ответа на вопрос о ситуации с контрнаступлением украинской армии.

Когда его попросили прокомментировать заявление президента России Владимира Путина, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление, но успеха так и не достигли, Зеленский ответил, что контрнаступление и оборонные действия происходят на Украине, но на какой они стадии, он говорить отказался, пишет ТАСС.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал мнение, что "незалежную" "кинули" с членством в НАТО, и теперь максимум, на что страна может рассчитывать, - статус партнера, максимальной привилегией которого являются регулярные политические консультации по вопросам безопасности.