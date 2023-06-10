«Личные амбиции — это Великая Россия»: Пригожин о своих публичных заявлениях

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что им движет желание сделать Россию великой, чтобы она могла диктовать условия всему миру.

Журналисты попросили создателя «оркестра» прокомментировать споры о его личных амбициях. По их словам, Администрация президента РФ подает сигналы, чтобы Пригожин унял свои устремления.

«А я подаю такой же громкий сигнал всем желающим его услышать. У меня есть очень серьезные личные амбиции, чрезмерные личные амбиции, чтобы жить в стране под названием Великая Россия. Потому что Великая Россия — это страна, которая диктует условия всему миру, а не течет вяло по течению в темную пучину, в бездну, на поводу у зажравшихся бюрократов и глубинного государства, которое ее расхищает и разворовывает», — цитирует его пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин подчеркнул, что во время взятия Артемовска (Бахмута) бойцами ЧВК «Вагнер» никаких личных амбиций у него не было, поскольку он руководствовался лишь необходимостью спасти Вооруженные силы РФ. Кроме того, он объяснил, что заслуга в освобождении города принадлежит «музыкантам».

«Бахмут не брал Евгений Пригожин. Бахмут брали бойцы ЧВК “Вагнер” — такие же русские солдаты, как те, которые сейчас погибают и совершают героические подвиги на Запорожье, со всеми теми проблемами и трудностями, которые у них есть. И поэтому личные амбиции — это Великая Россия. Большой труд во благо этой России. И во благо этой России нам 100% надо всем объединиться, ради великой победы», — заявил Пригожин.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» сообщил, что у него нет политических амбиций. Кроме того, он опроверг слухи о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Белгородской области.