10 Июня 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Reuters/Ints Kalnins

В зоне СВО уничтожены четыре танка Leopard, - Минобороны РФ

На Времевском выступе, противником были предприняты три безуспешные атаки, каждая силами до мотопехотной роты, в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Сторожевое и Нескучное Донецкой народной республики. Общие потери украинских войск на данных направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре – Leopard.
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Также уничтожены 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских "Bradley", 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Cezar" производства Франции, сообщили в Минобороны РФ, комментируя ход специальной военной операции. В течение суток перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow, и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

На Запорожском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами армейской авиации и артиллерии отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками.

Теги: Leopaed, СВО, солдаты


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