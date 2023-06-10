10 Июня 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Краснокнижного сайгака выпустили в дикую природу в заказнике "Степной" Астраханской области

В Лиманском районе Астраханской области в заказнике «Степной» сегодня выпустили выращенного в питомнике «Сайгак» двухлетнего самца реликтовой антилопы. Специальный спутниковый ошейник позволит отслеживать перемещение сайгака.

сайгак(2023)|Фото: аstrobl.ru

Как сообщил руководитель ГБУ АО «Дирекция южных ООПТ И ГООХ "Астраханское"» Сергей Калашников, перед выпуском сайгаки проходят своего рода «медкомиссию»: ветеринар тщательно обследует животное, измеряет все показатели. Поэтому в естественную среду обитания попадают только здоровые крепкие особи. Это важно для создания потомства и роста поголовья краснокнижной антилопы, которая на рубеже XX–XXI веков оказалась на грани полного исчезновения.

Заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Максим Иванов сообщил, что мероприятия по охране и воспроизводству краснокнижного животного проводятся в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Астраханской области». По поручению губернатора Игоря Бабушкина региональное правительство совместно с федеральными властями, научным сообществом, природоохранными организациями и бизнесом работает над увеличением численности редкой антилопы. И это даёт хорошие результаты.

выпуск сайгака на волю(2023)|Фото: astrobl.ru

Сейчас на территории заказника «Степной» наблюдается около 15 тысяч особей. Из-за миграции сайгаков эта цифра постоянно варьируется.

Сегодня в заказнике «Степной» краснокнижные сайгаки растут и размножаются в естественных условиях. Территорию патрулируют госинспекторы – они охраняют животных от браконьеров. По словам директора заказника «Степной» Владимира Калмыкова, за последние десять лет на охраняемой территории не зафиксировано ни одного случая браконьерства.

сайгак(2023)|Фото: astrobl.ru

Сохранению представителей древней мамонтовой фауны способствуют и современные космические технологии. Происходит это с помощью спутниковых ошейников, которые надевают сайгакам перед выпуском на волю. Благодаря этому гаджету, который кстати, закрепляется на шее животного так, чтобы не доставлять ему никакого дискомфорта, учёные отслеживают перемещения сайгаков, их места обитания, причины миграции. Как сообщил главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, академик Вячеслав Рожнов, сейчас это направление одно из ключевых в многолетней совместной работе института и заказника «Степной».

Теги: сайгак, дикая природа, заказник, степной, игорь бабушкин


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