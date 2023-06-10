В каждом муниципалитете Псковской области создадут оперативные отряды содействия обороне и безопасности

В каждом муниципалитете Псковской области, которая граничит с Евросоюзом, соседствуя с входящими в блок НАТО Эстонией и Латвией, создадут оперативные отряды содействия обороне и безопасности. Они будут помогать силовым структурам в случае чрезвычайных ситуаций.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своем telegram-канале видеообращение, в котором сообщил, что сейчас задача власти - сделать все, чтобы регион был готов к любому развитию событий, для чего по максимуму руководство региона использует опыт Белгородчины.

"В ближайшее время проведем все необходимые организационные работы по формированию оперативных отрядов содействия обороне и безопасности. Они будут действовать во всех муниципалитетах и, в первую очередь, в приграничных районах", - сказал Ведерниеков.