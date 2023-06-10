Пока нет возможности возобновить подачу электричества в Новую Таволжанку, - губернатор

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что пока нет возможности возобновить подачу электричества в Новую Таволжанку.

В этом населенном пункте остаются 170 человек, которые по своим причинам не хотят покидать свои дома, написал губернатор в своем telegram-канале. К ним с гуманитарной помощью приезжают сотрудники администрации, наша самооборона и волонтеры, привозя воду и продукты, стараются убеждать каждого жителя в индивидуальном порядке временно покинуть населенный пункт до полной стабилизации на границе.

Напомним, ВСУ за утро 5 июня выпустили более 70 ракет из РСЗО "Град" по Новой Таволжанке.