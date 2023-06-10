У Путина нет планов созваниваться с Шольцем

У президента России Владимира Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером Олафом Шольцем.

Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, Шольц считает, что Западу придется еще долго помогать Украине. Политик обвинил Москву в отстаивании "максимальных империалистических требований", заявив, что президента РФ "есть возможность положить конец войне немедленно, прекратив боевые действия и выведя войска".

"Мы будем поддерживать Украину в достижении справедливого и прочного мира. С этой целью мы проводим интенсивные обмены с Украиной и многими другими странами мира", - заявил Шольц.