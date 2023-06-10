10 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Медведев ответил производителю Leopard на планы построить завод на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя планы немецкого концерна Rheinmetall построить на Украине завод по производству танков, попросил точные координаты объекта.

"Прошу Вас выслать точные координаты будущего завода. Спасибо!" - написал Медведев на немецком в своем Twitter, цитату приводит РИА Новости.

Речь идет о том, что оборонный концерн Rheinmetall в ближайшие несколько недель рассчитывает достичь договоренностей с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и ПВО на Украине.

Теги: Rheinmetall, танк, производство, Дмитрий Медведев


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