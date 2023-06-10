Проблем с доставкой лекарств на Херсонщину нет, - Мурашко

Проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область после разрушения Каховской ГЭС нет.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, там были резервы, пишет РИА Новости. Он уточнил, что в регионе есть аптечный склад, где хранятся лекарственные препараты, поставляемые туда по федеральной льготе.

Напомним, ранее и.о. главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что, по предварительным расчетам ПАО "РусГидро", река Днепр войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня.