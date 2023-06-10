10 Июня 2023
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Общество Магаданская область
Фото: Губернатор Магаданской области Сергей Носов

Летевший из Дели в Сан-Франциско самолет Air India сегодня покинул Колыму

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил о том, что самолет авиакомпании Air India, который совершил несколько дней назад экстренную посадку в аэропорту Магадана, отремонтировали.

Сегодня он вместе с экипажем и техниками вылетел в Дели, написал Носов в своем telegram-канале.

Напомним, 7 июня конфуз произошел в Магаданской области, где вынужден был совершить аварийную посадку самолет Вoeing 777-200LR авиакомпании Air India. На борту находилось 232 пассажира и 11 членов экипажа. Большинство – граждане Индии и США, также есть несколько канадцев.

Магадан встретил неожиданных гостей ямой на взлетно-посадочной полосе и отсутствием гостиниц. Пассажиров и экипаж пришлось направить в пункт временного размещения, который выглядит соответствующе названию – как помещение для экстренного размещения беженцев. Пассажиры рейса вынуждены все вместе находиться в спортзале местной школы, детей и беременных отправили в единственную гостиницу и общежитие медколледжа. Сообщалось, что не проходившим пограничный контроль гражданам не разрешают выходить на улицу – за этим следят сотрудники ФСБ.

Теги: Air India, Магадан


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