В июне контракт на военную службу заключили втрое больше людей, чем в апреле

Более 13,5 тыс. человек приняты в июне на военную службу по контракту, это в 3,1 раза превышает показатель апреля текущего года.

По данным замминистра обороны РФ Николая Панкова, 1-10 июня на контракт приняты более 13,5 тыс. человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае, и в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023 г., пишет ТАСС

Напомним, ранее комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, которым разрешает на период мобилизации, военного положения призывать на военную службу граждан с судимостью. Исключением станут осужденные за тяжкие преступления.