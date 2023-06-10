10 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

В июне контракт на военную службу заключили втрое больше людей, чем в апреле

Более 13,5 тыс. человек приняты в июне на военную службу по контракту, это в 3,1 раза превышает показатель апреля текущего года. 

По данным замминистра обороны РФ Николая Панкова, 1-10 июня на контракт приняты более 13,5 тыс. человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае, и в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023 г., пишет ТАСС

Напомним, ранее комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, которым разрешает на период мобилизации, военного положения призывать на военную службу граждан с судимостью. Исключением станут осужденные за тяжкие преступления.

Теги: Николай Панков, контракт, военная служба


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