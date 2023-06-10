10 Июня 2023
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Фото: Пресс-служба &quot;Газпром нефти&quot;

В Югре нашли новые запасы нефти с помощью нейросети

"Газпром нефть" нашла новые залежи углеводородов в ХМАО и Томской области с помощью нейросети. Из найденных пластов уже получили приток нефти, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Нейросеть обнаружила новые залежи нефти на Вахском месторождении. По предварительным оценкам, их начальные извлекаемые запасы – не менее 100 тыс. тонн нефти. Программа анализирует гигабайты данных с действующих скважин за счет алгоритмов машинного обучения. Она находит закономерности и определяет, где может располагаться нефть, которую не нашли ранее традиционный способом. При этом искусственный интеллект учитывает всю базу компании с геологической и геофизической информацией. 

Обработка данных с 1000 скважин занимает несколько минут. На основе такого анализа программа определяет на уже разрабатываемых месторождениях возможное расположение новых залежей. Для добычи почти не нужна дополнительная инфраструктура – достаточно настройки действующих скважин. Сейчас нейросеть применяется на активах "Газпром нефти" в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Томской области.

Теги: Нейросеть, нефть, "Газпром нефть", Вахское месторождение


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