10 Июня 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.ru

Украину "кинули" с членством в НАТО, - Азаров

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что "незалежную" "кинули" с членством в НАТО, и теперь максимум, на что страна может рассчитывать, - статус партнера, максимальной привилегией которого являются регулярные политические консультации по вопросам безопасности.

Такой статус не дает никаких гарантий вступления в альянс, тем более, что сами американцы выступили против каких-либо обязательств перед Киевом, написал Азаров в своем telegram-канале. Учитывая, что впереди для США предстоят тяжелые президентские выборы, спонсирование Украины, которая сейчас все больше вызывает негативный подтекст у американцев, может очень плохо отразиться на голосах избирателей, считает Азаров.

Украина оказывается за порогом Альянса, что бы там ни обещали в Офисе президента. Очевидно, что добиться членства в НАТО, как, собственно, и в ЕС, Украина не сможет, считает Азаров.

Теги: Николай Азаров, Киев, Украина, НАТО


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