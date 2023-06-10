Украину "кинули" с членством в НАТО, - Азаров

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что "незалежную" "кинули" с членством в НАТО, и теперь максимум, на что страна может рассчитывать, - статус партнера, максимальной привилегией которого являются регулярные политические консультации по вопросам безопасности.

Такой статус не дает никаких гарантий вступления в альянс, тем более, что сами американцы выступили против каких-либо обязательств перед Киевом, написал Азаров в своем telegram-канале. Учитывая, что впереди для США предстоят тяжелые президентские выборы, спонсирование Украины, которая сейчас все больше вызывает негативный подтекст у американцев, может очень плохо отразиться на голосах избирателей, считает Азаров.

Украина оказывается за порогом Альянса, что бы там ни обещали в Офисе президента. Очевидно, что добиться членства в НАТО, как, собственно, и в ЕС, Украина не сможет, считает Азаров.