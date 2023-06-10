Производитель туалетной бумаги Zewa продал бизнес в России

Шведский производитель товаров для гигиены и здоровья Essity (в частности, туалетная бумага Zewa) прекратит деятельность в России.

Сделка по продаже активов российскому покупателю будет завершена до конца второго квартала, сообщает пресс-служба компании. Essity начала в апреле 2022 г. выход с российского рынка. В ушедшем году продажи Essity в России составили примерно 2% от общего объема чистых продаж Группы.

Напомним, после начала военной операции на Украине представители различных популярных брендов или магазинов заявили об уходе своих организаций из России. Так поступили, в частности, "L'Oreal", "Gucci", "Chanel", "Cartier". "Икеа".