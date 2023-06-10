Патриарх Кирилл наградил в Тобольске гендиректора СИБУРа и мэра Тобольска

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил награды в Тобольске. Наград Русской православной церкви удостоены, например, председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов (орден "Славы и чести" II степени), мэр Тобольска Максим Афанасьев (орден Благоверного князя Даниила Московского III степени), почетный гражданин Тюменской области Юрий Конев (орден Преподобного Сергия Радонежского II степени), сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Патриарх Кирилл поблагодарил власти Тюменской области и местные деловые круги за участие в строительстве нового храма. По его словам, храм строится в ответ на веру людей. На Западе демонстративно разрушают христианские ценности. Рушат храмы. По его словам, сегодня многие ополчаются, чтобы погубить Русь Святую, и потому страна нуждается в объединении всех сил.

"Сегодня наша особенная молитва о стране нашей, о президенте, о властях и воинстве нашем", - сказал патриарх.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале написал, что новый храм – радость не только для православных жителей Тобольска, но и для всех прихожан митрополии.

"Церковь Вознесения Господня возведена при активной поддержке компании "Сибур". В этой части города православный храм единственный", - уточнил Моор.

Напомним, глава РПЦ совершил чин Великого освящения храма Вознесения Господня. В престол вложат частицы мощей святых мучеников. Это первый за 200 с лишним лет храм, построенный в городе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Храм был заложен в 2000 г. Строительство началось в 2011, завершено в 2022 г. Вместимость храма – до 900 человек. Особенностью храма является уникальная система теплоснабжения: для отопления установлены тепловые насосы с геотермальными зондами, которые осуществляют забор тепла из глубин земли, нагревают до шестидесяти градусов и распределяют его по всей системе отопления.