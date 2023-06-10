«Посмотрите криминальные сводки и все станет понятно»: в Сети объяснили нелюбовь русских к чеченцам

Пользователи Сети раскритиковали заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что чеченцы в России якобы являются титульной нацией. Ситуация широко обсуждается в соцсетях и мессенджерах. Авторы Telegram-канала «Несерьезный МИД» решили проанализировать отношения русских и чеченцев, напомнив о кровопролитных конфликтах двух народов.

«Вчера Рамзан Ахматович сделал весьма интересную оговорку. Мол, чеченцы у нас в стране титульная нация. Не знаю, специально он так заявил, или же оговорился, но в результате поднялась весьма острая проблема: а как россияне в целом воспринимают таких своих соотечественников? Оказывается, не очень-то и хорошо. С одной стороны, сейчас и у Кадырова и у рядовых чеченцев есть хороший пиар, есть вроде бы как какая-о культура. А с другой стороны – в российском сознании отлично запечатлелся образ бородатых террористов, убивающих наших пацанов во время двух чеченских компаний», — отметили аналитики.

Кроме того, авторы TG-канала обратили внимание на большое количество правонарушений, совершаемых жителями Чеченской Республики. Так, в сводках СМИ регулярно появляются сообщения о грабежах и убийствах, совершенных именно чеченцами.

«А террористов бывших не бывает. Они либо есть, либо их нет. Ну и будем откровенны – сейчас выходцы из Грозного тоже ведут себя мягко скажем не всегда подобающе. Вот в Москве в прошлом году двое чеченцев напали на 18-летнего парня за просьбу дать выехать со двора. Да что я говорю, посмотрите криминальные сводки и все станет понятно. Грабежи, нападения, постоянное пренебрежение законами Российской Федерации – это все могут допускать только они. И как по-вашему к ним должны относиться россияне? Как к бандитам», — подчеркнули аналитики.

Кроме того, в «Несерьезном МИД» посчитали важным напомнить, что в России столицей является Москва, а не Грозный.

«И не будем забывать, что вся эта показная роскошь Чеченской республики, все «гелики» и «золотые автоматы» - это все за наши с вами деньги. Они живут и кайфуют за счет бюджета РФ. Собственного у них как не было так и нет. И каждый раз намекают, что не будет денег из федерального центра, будет «третья чеченская». Прямо шантаж какой-то. Поэтому россияне в конфликте Кадырова и Пригожина будут всегда на стороне второго. Русская нация в этой стране является титульной. И столица у нас Москва, а не Грозный. И если кто-то об этом подзабыл, то видимо властям пора ему об этом напомнить», — заключили авторы поста.

Ранее Кадыров раскритиковал владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он заявил, что чеченцы якобы являются титульной нацией в России, чем вызвал шквал критики в свой адрес.