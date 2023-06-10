10 Июня 2023
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Фото:Накануне.RU

Комитет ГД по обороне одобрил проект о призыве на военную службу судимых

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, которым разрешает на период мобилизации, военного положения призывать на военную службу граждан с судимостью. Исключением станут осужденные за тяжкие преступления.

Соответствующее заключение комитета размещено в думской электронной базе, пишет РИА Новости.

Напомним, документ внесли на рассмотрение глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Речь идет о гражданах с погашенной и непогашенной судимостью, за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, и о тех, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено.

Теги: Комитет Госдумы по обороне, мобилизация, военное время, судимые, судимость


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Ранее 01.06.2023 01:01 Мск Госдума рассмотрит законопроект о праве судимых заключать военный контракт
Ранее 31.05.2023 14:55 Мск В Госдуму внесли проект, разрешающий людям с судимостью служить по контракту

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