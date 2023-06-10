В Нижегородской области в аварии с лосем погибли два человека

На трассе в Уренском районе Нижегородской области в аварии с лосем погибли два человека. Детали привел в своем telegram-канале замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

Сегодня ночью рядом с селом Большое Карпово автомобиль столкнулся с лосем. Пострадали два человека, еще двое (35-летний мужчина и 32-летняя женщина) погибли до приезда бригады медиков. Пострадавшие – дети, трехлетний мальчик и семилетняя девочка. Они с многочисленными травмами и переломами госпитализированы в Уренскую ЦРБ.

Позже он уточнил, что пострадавшего мальчика перевезли в детскую областную больницу. Состояние тяжелое, но стабильное – угроза жизни миновала. Девочку продолжат лечить в Уренской ЦРБ.